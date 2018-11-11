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فن

هاني مهنا: الأغاني الهابطة مثل المخدرات يُدمنها البعض وتدمره

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
صدى البلد
سعيد فراج
قال الموسيقار هاني مهنا، إن الأغاني الهابطة المنتشرة حاليًا هي ظاهرة حديثة لم يكُ لها أي وجود في الماضي، مشيرًا إلى أن الجيل السابق لم يقبل بوجود هذه النوعية من الأغاني لأنه كان جمهور ذواق، ولديه وعي فني.

وأضاف مهنا، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأغاني مثل المخدرات يُدمنها البعض وتدمره، لافتًا إلى أن سبب ظهور هذه النوعية من الأغاني يعود إلى فقدان الوعي والتذوق الفني، لأن التعليم أهمل تدريس الموسيقى والأنشطة الفنية في المدارس، التي تُساهم بدورها في تكوين شخص سوي في المجتمع.

وأستكمل: إن القضاء على هذه النوعية من الأغاني التي تدمر المجتمع ينحصر في توعية الجمهور من خلال عودة تدريس المواد الموسيقية والفنية والتربية الوطنية أيضًا، التي تشكل جيل سوي يتذوق فنيًا وينبذ التطرف والإرهاب والانحدار الفني والأخلاقي.
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