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تضامن البرلمان: قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية استحقاق دستوري

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
محمد أبو حامد
محمد أبو حامد
محمد القاضي
قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، إن وضع قانون جديد للجمعيات والمنظمات الأهلية كان في مقدمة أولويات لجنة التضامن والأشخاض ذوي الإعاقة.

وأضاف أبو حامد، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، أن قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية استحقاق دستوري طبقا للمادة 75 بالدستور.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، إلى أنه كان هناك مطالب بوضع قانون جديد للجمعيات والمنظمات الأهلية لأن القانون القديم كان يحتوي علي اشكاليات كثيرة، مؤكدا أنه كان ضمن أحد أهم مطالب المجتمع المدني.
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