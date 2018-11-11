تضامن البرلمان: قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية استحقاق دستوري

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى مجلس النواب، إن وضع قانون جديد للجمعيات والمنظمات الأهلية كان في مقدمة أولويات لجنة التضامن والأشخاض ذوي الإعاقة.





وأضاف أبو حامد، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، أن قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية استحقاق دستوري طبقا للمادة 75 بالدستور.



