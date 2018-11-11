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منوعات

بوردة حمراء وشمعة.. العالم يحيي مئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:29 ص
الحرب العالمية الأولى
الحرب العالمية الأولى
أماني إبراهيم
4 سنوات من الحرب الدامية راح ضحيتها أكثر من 17 مليون شخص، وشارك فيها أكثر من عشرة دول، وصفت وقتها بـ"الحرب التي ستنهي كل الحروب" لبشاعتها وكثرة ضحاياها، إنها الحرب العالمية الأولى يحل اليوم 11 نوفمبر الذكرى المئوية الأولى على انتهائها.

تستعد أكثر من دولة حول العالم للاحتفال بهذه الذكرى، أولهم فرنسا، حيث سيجتمع عشرات رؤساء الدول والحكومات في العاصمة باريس، بحضور دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وغيرهم.

أما بريطانيا فبدأت منذ 5 نوفمبر الجاري في إشعال 10 آلاف شمعة في برج لندن، للاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، واستمر إشعال الشموع لمدة أسبوع حتى نهاية اليوم 11 نوفمبر، وفقًا لصحيفة تليجراف البريطانية.

إشعال الشموع يهدف إلى تمجيد تضحيات مل من خسروا أرواحهم خلال هذه الحرب، وستزود الشموع بخاصية الصوت الذي يضم موسيقى وكلمات ترتيل مأخوذة عن شاعرة الحرب ماري بوردن الأمريكية.

ولبريطانيا تقليد آخر في الاحتفال سنوي وهو الورد الحمراء التي تُسمى "بوبي"، والتي تعد رمزا للموت، ويضعها الإنجليز في ملابسهم في شهر نوفمبر في ملابسهم لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى والثانية، فبعد انتهاء الحربين الدمويين كانوا بحاجة إلى رمز يعبرون به عن هذه المشاعر ويؤكدون تعاطفهم مع هذا العدد الضخم من الضحايا الذين سقطوا في ساحات القتال.

أما ألمانيا فأعلنت عن عدم مشاركتها في هذه الاحتفالات، ولكن على الرغم من ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنجيلا ماركل، إن الوزارة الألمانية ونظيرتها البريطانية عملوا معا لإحياء ذكرى مقتل أكثر من 17 مليون شخص جراء هذه الحرب، وتم التنسيق لرنين أجراس الكنيسة في جميع أنحاء العالم يوم 11 نوفمبر للاحتفال بالذكرى المئوية للحرب، وفقًا لمجلة تايم الأمريكية.
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