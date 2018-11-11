شاهد.. سائق تاكسي بلطجي يمنع سائحين من النزول قبل دفع الأجرة مضاعفة

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا موسعًا، بعد أن احتجز سائق سيارة أجرة في باريس سائحين في سيارته، وأجبرهما على دفع ما يقرب من 200 جنيه إسترليني للرحلة التي تصل تكلفتها في الأصل إلى أقل من 50 جنيها استرليني .



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم تسجيل بداية محنة السائحين في فيديو مزعج تم نشره على موقع اليوتيوب من قبل الضحية تشاكريد ثنهاشارتيوثين ، وهو مواطن تايلاندي كان مسافرًا مع زوجته بباريس.



مثل العديد من السائحين الذين يزورون العاصمة الفرنسية ، كان ثانتشاريتيوثن قد فحص سعر سيارة الأجرة من مطار شارل ديجول إلى وسط المدينة ، ووجد أنها تصل إلى 43 جنيهًا استرلينيًا.



لكن السائق مجهول الهوية ، الذي ادعى أنه مرخص ، قال في البداية إنه يريد هذا المبلغ باليورو أي بما يعادل 216 جنيه إسترليني بعد اصطحبهما يوم الخميس الماضي عند الساعة 11.55 صباحًا.



وادعى السياح أن السائق استمر بالصراخ في وجهه "ادفع لي ، ادفع لي" خلال الرحلة التي تستغرق حوالي ساعة، بعد أن احتجزه وهو وزوجته داخل السيارة ورفض انزلهما قبل دفع الأجرة المطلوبة.



وفي النهاية اضطر السائح التايلاندي الذي اصيب باحباط والتوتر من تصرف السائق، إلى دفع أكثر من 200 جنيه استرليني للسماح له هو وزوجته للنزول من السيارة الأجرة.



