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رياضة

مختار مختار: الأهلي أصبح بلا روح

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
من لقاء سابق بين
من لقاء سابق بين الفريقين
حسن العمدة
تعجب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، من خسارة الأهلي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي مساء الجمعة على ملعب رادس.

وقال مختار في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "مهما كانت أسباب خسارة الأهلي، لا يصح أن يظهر الأهلي بهذا الشكل والروح في المباراة".

متابعًا: "ما حدث أمر غير طبيعي، في مباراة مثل هذه ونهائي بطولة قارية، مينفعش تكون بلا روح بالشكل ده، دايمًا بنكون عارفين ان الاهلي هيكسب حتى لو خسران".
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