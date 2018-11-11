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أصل الحكاية

شيدها ولم يسكنها.. حكاية قلعة صلاح الدين الأيوبي أفخم قلاع العصور الوسطى

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:47 ص
قلعة صلاح الدين
قلعة صلاح الدين
محمد الصاحى
تعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبي من أهم الأماكن السياحية في القاهرة؛ حيث إنها أحد المعالم العربية القديمة غير الفرعونية في المدينة، التي شرع صلاح الدين الأيوبي في تشييدها فوق جبل المقطم في القاهرة في موضع كان يعرف بقبة الهواء، ولكنه لم يستطع إكمال عمارها في حياته، وإنما أتمها السلطان الكامل بن العادل.

فكان أول من سكنها هو الملك الكامل واتخذها دارًا للملك، واستمرت كذلك حتى عهد محمد علي، حيث تعد أحد أهم آثار العالم الشاهدة على حروب القرون الوسطى، كما تعد واحدة من أهم المعالم السياحية في مصر والتي يقصدها السياح من جميع دول العالم لما تتميز به من روعة التصميم، وعبق التاريخ.

تحتوي القلعة على عدد من المتاحف الأثرية مثل متحف العربات والمتحف العسكري ومتحف الحديقة، وجميعها تستحق الزيارة، والتي تحتوي تلك المتاحف جميعها على عدد كبير من القطع الأثرية النادرة.

وكانت القلعة قديما تقع على قطعة من الجبل تتصل بجبل المقطم وتشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة، وتعتبر قلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة من أفخم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى فموقعها استراتيجي من الدرجة الأولى، بما كان يوفره هذا الموقع من أهمية دفاعية لأنه يسيطر على مدينتيّ القاهرة والفسطاط.
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