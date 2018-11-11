يوم الدين يحصد التانيت الفضي لأفضل فيلم طويل بأيام قرطاج السينمائية

حصد الفيلم المصرى "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى، جائزة التانيت الفضى، لأفضل فيلم روائى طويل، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من أيام قرطاج السينمائية، والذى أقيم بحضور سينمائى عربى وأفريقى عريض.





وغاب أبو بكر شوقى، عن حفل الختام واستلام الجائزة وحضر نيابة عنه المخرج المصرى محمد صيام، والذى أكد أن الفيلم أعطى أملاً لجميع الطامحين لصنع أفلامهم المستقلة بشكل حقيقى.





تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفي من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته.



