نقابة الصحفيين توجه رسالة للمواقع الإلكترونية

وجه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رسالة إلى المواقع الإلكترونية، بالإلتزام بقرار النقابة، بما يخص عدم ذكر إسم أو صورة لرئيس نادي الزمالك.



وقال محمد سعد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أطالب المواقع الإلكترونية الإلتزام بقرار النقابة، وعدم نشر صورة أو إسم رئيس الزمالك".



متابعًا "المواقع الإلكترونية ستتقدم بطلب للحصول على تصاريح من النقابة لأنه يعمل بها صحفيين محترمين تعرض زملائهم للإعتداء والإهانة داخل نادي الزمالك".



مختتمًا تصريحاته: "يأتي هذا الطلب من باب التضامن مع زملائهم الذي تعرضوا للإعتداء داخل النادي".