تعليق أمير مرتضي منصور على أداء الزمالك أمام الإنتاج الحربي

عبر أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن سعادته بمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الانتاج الحربي بهدفين لهدف، وتصدر قمة جدول المسابقة برصيد 26 نقطة.





وأكد أمير مرتضي، أن فترة توقف الدوري العام، فرصة جيدة للجهاز الفني للفريق لمعالجة الأخطاء والسلبيات قبل العودة لاستئناف المسابقة وخوض مباراة العودة أمام الاتحاد السكندري ببطولة كاس زايد في البطولة العربية.





وأشاد المشرف العام، بالأداء المميز للثنائي محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، وتصديه لضربة جزاء في توقيت صعب، وانقاذه العديد من الفرصة بشكل رائع، والظهور المميز للاعب عبد الله جمعه في مركز الظهير الأيسر .





وأضاف أمير مرتضى، أن نجاح يوسف أوباما في التسجيل وفعاليته على المرمي أمام الانتاج، أمر في غاية الاهمية للفريق خاصة وأنه كان يفتقد تلك الميزة في المباريات الماضية، رغم المجهود الكبير الذى كان يبذله .





وأشار المشرف العام، إلى انه سوف يتم توقيع عقوبة على اللاعب محمد عبد الغنى، لطرده في المباراة خاصة لأنه كاد يتسبب في أزمة للفريق لو كان تم طرده في توقيت مبكر واضاعة مجهود زملائه، بخلاف أن الفريق يحتاج لجهود جميع اللاعبين في المباريات المقبلة .





وأكد أمير مرتضي، انه يحسب للفريق عدم التأثر بالغيابات والفوز في غياب الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز ، أحد العناصر الأساسية بالتشكيلة الأساسية، وهو ما يؤكد أن الفريق يمتلك العناصر الجاهز فنيا وبدنيا لغياب أى عنصر بالفريق، وانه لا يوجد فارق بين لاعب أساسي أو بديل، وهو ما يحسب للإدارة التي كانت حريصة على التعاقد مع أفضل اللاعبين خلال الانتقالات الصيفية الماضية.



