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احترس.. أغاني التوك توك تدمر الأخلاق.. حلمي بكر: القضاء عليها في يد الجمهور.. هاني مهنا: إهمال تدريس الموسيقى والفنون في المدارس سبب انتشارها

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
هاني مهنا وحلمي بكر
هاني مهنا وحلمي بكر
سعيد فراج
حلمي بكر: الأغاني الهابطة تدمر الجيل الحالي 
هاني مهنا: الأغاني الهابطة مثل المخدرات 

حالة كبيرة من الجدل تُثار بين الحين والآخر، مع ظهور أحد الأشخاص المؤديين للأغاني الهابطة أو أغاني «التوك توك» التي تفرض نفسها على شريحة من الجمهور، ما يشكل انحدارا فنيا يؤثر على الجيل الحالي. 

ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي آراء الموسيقيين حول انتشار هذه النوعية من الأغاني. 

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الأغاني الهابطة ظاهرة حديثة في عالم الغناء، ولم تكُن متواجدة في الماضي، مشيرًا إلى أن ظهور هذه النوعية من الأغاني المتدنية مرتبط فقط بالجيل الحالي. 

وأضاف حلمي بكر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه النوعية من الأغاني تُدمر الجيل الحالي وتحدث انهيارات في المجتمع، مشيرًا إلى أن القادم أسوأ، مؤكدًا أن بعض راغبي الشهرة يبحث عن الطريق السريع المؤدي لها فيتجه إلى أغاني المخدرات وهذا المستوى المتدني يحقق له الشهرة لأنه الطريق الأسرع. 

وحول قرار الفنان هاني شاكر بإلغاء حفل حمو بيكا (مغني مهرجانات)، علق حلمي بكر قائلًا: «كم من قرارات تؤخذ وكم من عناوين تُكتب في الصحافة ولا يغير هذا أي شئ»، مؤكدًا أن الحل عند الجمهور الذي يجب ألا يستمع إلى هذه النوعية من الأغاني المتدنية.

وشدد حلمي بكر على أنه لا يجب أن يُطلق على هؤلاء مُسمى مطربين أو مغنيين، بل يجب أن يُطلق عليهم مروجي الإنهيارات السمعية.

من جانبه قال الموسيقار هاني مهنا إن الأغاني الهابطة المنتشرة حاليًا ظاهرة حديثة لم يكن لها أي وجود في الماضي، مشيرًا إلى أن الجيل السابق لم يقبل بوجود هذه النوعية من الأغاني لأنه كان جمهور ذواق، ولديه وعي فني.

وأضاف هاني مهنا لـ "صدى البلد" أن هذه الأغاني مثل المخدرات يُدمنها البعض وتدمره، لافتًا إلى أن سبب ظهور هذه النوعية من الأغاني يعود إلى فقدان الوعي والتذوق الفني، لأن التعليم أهمل تدريس الموسيقى والأنشطة الفنية في المدارس، التي تُساهم بدورها في تكوين شخص سوي في المجتمع. 

وتابع هاني مهنا إن القضاء على هذه النوعية من الأغاني التي تدمر المجتمع ينحصر في توعية الجمهور من خلال عودة تدريس المواد الموسيقية والفنية والتربية الوطنية أيضًا، التي تشكل جيل سوي يتذوق فنيًا وينبذ التطرف والإرهاب والانحدار الفني والأخلاقي.
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