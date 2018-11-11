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محافظات

تنمية وتطوير البنية الأساسية لمدينة العريش

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
صدى البلد
أحمد صالح
يجري حاليا تنمية وتطوير مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، على مستوى كل القطاعات المهمة، وخاصة البنية التحتية وجميع ما يتعلق بخدمات الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحى والتليفونات، بالتوازى مع خطة الدولة فى تطوير ميناء العريش البحرى تمهيدًا لتحويله إلى ميناء دولى يربط بين سيناء والعالم، ومن خلاله يتم تصدير أغلب المواد الأولية من شمال سيناء وخاصة الرخام والجرانيت والرمل الزجاجى وغيرها.

قال اللواء هشام الخولى، نائب محافظ شمال سيناء، إن المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، وجه الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع المرحلة العاجلة لتنمية وتطوير مدينة العريش فى مختلف القطاعات من كهرباء ومياه وصرف صحى وطرق وتليفونات وغاز طبيعى وغيرها.

وأوضح نائب المحافظ أنه تم وضع 3 مقترحات لتطوير ميادين وشوارع مدينة العريش، حتى تختار الجهة التنفيذية أحد هذه المقترحات للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وإدارة المرور والجهات المعنية.

وتابع الخولى، أن هناك اهتمامًا من جانب القيادة السياسية والدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء، وتنفيذ مشروعات تنموية فى شتى القطاعات.
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