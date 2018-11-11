اليوم.. إجراء الانتخابات الطلابية في جامعة كفر الشيخ

تنطلق الجولة الأولي من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد؛ لاختيار أعضاء اللجان على مسـتوي الكليات، وذلك بفتح لجان الاقتراع، أمام الطلاب لاختيار ممثليهم أعضاء اللجان على مسـتوي الكليات، وفرز الأصـوات في نفس اليوم، حيث سيتم إعلان النتيجة عقب انتهاء عملية الفرز، بينمـا تجرى الإعـادة في هذه المـرحلة في اليوم التالي.



وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، لشئون التعليم والطلاب، لـ"صدى البلد"، إن الانتخابات يتنافس فيها 928 طالبًا وطالبة، على مستوى الكليات التي يتم فيها الانتخابات، مشيرًا إلى ان بعض اللجان في عدد من الكليات تم حسم الانتخابات فيها بالتزكية لعدم ترشح أحد ضد الطلاب المتقدمين لها.



وأضاف، دسوقي، أن الانتخابات الطلابية، سوف تستكمل في مواعيدها المعلنة سلفًا؛ لاختيار الأمناء، والأمناء المساعدين للجان اتحادات الطلاب في الكليات، ومجالسها يـوم الثلاثاء المقبل، وانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء المقبل، انتهاءً بانتخابات الأمـين والأمين المسـاعد لاتحاد طلاب الجامعـة وتشكيل مجلس الاتحاد يوم الخميس المقبل.