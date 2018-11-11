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وزير التموين يوضح أسباب حذف المواطنين بشكل عشوائي من البطاقات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:46 ص
وزير التموين الدكتور
وزير التموين الدكتور على مصيلحى
حمزة شعيب
قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، إن محافظات الإسكندرية شهدت اختراقا للنظام التمويني في السنوات الماضية، وتم رفع قضايا بذلك.

وأضاف المصيلحى خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "cbc"، أنه تم ضبط 15 ألف بطاقة كان يتم استخدامها بشكل خاطئ، لافًتا إلى أن البعض استخدم أرقام قومية خاصة بمواطنين، وعندما يتم استخدامها مرة أخرى من قبل صاحبها يتم رفضها من النظام الإلكتروني للبطاقات التموينية.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك مجهودا كبيرا لضبط الفساد؛ ولن تحدث تلك الممارسات مرة أخرى، متابعًا: "نهاية نوفمبر الحالي لن يكون هناك بيان خاطئ في البطاقات التموينية".
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