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محافظات

غدا.. جامعة كفر الشيخ تحتفل باليوم العالمي للإعاقة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:07 ص
صدى البلد
محمود زيدان
تنظم كلية الآداب جامعة كفر الشيخ، غدًا، الاثنين، احتفالية كبرى بقاعة السيمنار في تمام الحادية عشرة صباحًا للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة والعصا البيضاء، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة.

يحضر الاحتفالية الدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد الطلي، عميد كلية الآداب.

يأتي هذا في إطار اهتمام الجامعة بذوي القدرات الخاصة، الذين يحظون بتقدير واهتمام بالغ من الجامعة، حيث تم إنشاء معمل للمكفوفين بكلية الآداب مجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات لمساعدة الطلاب في التعلم و البحث العلمي.
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