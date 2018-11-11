استشارى جراحة يوضح أسباب ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر

قال الدكتور سالم موسى، استشارى الجراحة، إن الولادة الطبيعية هى الأفضل للأم سواء على مستوى صحة الجنين أو صحة الأم، وعلى الطبيب أن لا يلجأ إلى القيصرى إلا للضرورة القصوى مثل ضيق الرحم أو وجود خطر شديد على الجنين أو آلام فى حال الولادة الطبيعية.



وأضاف خلال تصريحات لفضائية "on e"، أن ارتفاع نسبة الولادة القيصرية فى مصر يعود إلى عدة أسباب أولها أن الأم هى التى تطلب ذلك حتى لا تتعرض إلى آلام الولادة الطبيعية، والعامل الثانى أن هناك عددا من الأطباء هم من يقنعون الحوامل بأن الولادة القيصرية أفضل لهن من أجل أغراض شخصية.



ونوه إلى أن الولادة القيصرية تحقق ربح أعلى للاطباء عن الولادة الطبيعية، وهو مايجعلهم يفضلونها دائما.