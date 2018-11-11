طب عين شمس تطلق مشروعا عن مخاطر التدخين للحوامل وتأثيره على الجنين

افتتح الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس مؤتمر الإعلان عن انطلاق مشروع عن علاقة التدخين بالسيدات الحوامل تحت عنوان " تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر لتطبيق المشورة للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي" والذي نظمه قسم طب المجتمع والبيئة بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالكلية وجامعة نيويورك الأمريكية.





ناقش المؤتمر استمرار استخدام وباء التبغ عالميًا فى التحول من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع الزيادة مؤخرًا في معدلات إنتشار التدخين بين النساء، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 20٪ بحلول عام 2025، كما أصبح التدخين السلبى مشكلة ذات أهمية متزايدة فقد أفاد مسح صحى شمل 14 دولة، أن نسبة المصريين المتعرضين للتدخين السلبى منزليًا تصل 65.2%، وفقًا لتقرير مركز مكافحة الأمراض عام 2012.





واستعرض المؤتمر تقرير منظمة الصحة العالمية، بأن تأثيرات التدخين على وزن الجنين لا تقتصر فقط على كون الأم مدخنة أثناء الحمل أم لا، ولكن تشمل أيضًا التدخين السلبى الذي تتعرض له الأم، حيث تصل نسبة احتمالية ولادة طفل ناقص الوزن إلى 22% وفقًا لمنظمة الصحة العالمية 2013.



