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طب عين شمس تطلق مشروعا عن مخاطر التدخين للحوامل وتأثيره على الجنين

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:30 ص
عميد طب عين شمس
عميد طب عين شمس
عمرو ممدوح
افتتح الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس مؤتمر الإعلان عن انطلاق مشروع عن علاقة التدخين بالسيدات الحوامل تحت عنوان " تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر لتطبيق المشورة للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي" والذي نظمه قسم طب المجتمع والبيئة بالتعاون مع قسم النساء والتوليد بالكلية وجامعة نيويورك الأمريكية.

ناقش المؤتمر استمرار استخدام وباء التبغ عالميًا فى التحول من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع الزيادة مؤخرًا في معدلات إنتشار التدخين بين النساء، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 20٪ بحلول عام 2025، كما أصبح التدخين السلبى مشكلة ذات أهمية متزايدة فقد أفاد مسح صحى شمل 14 دولة، أن نسبة المصريين المتعرضين للتدخين السلبى منزليًا تصل 65.2%، وفقًا لتقرير مركز مكافحة الأمراض عام 2012.

واستعرض المؤتمر تقرير منظمة الصحة العالمية، بأن تأثيرات التدخين على وزن الجنين لا تقتصر فقط على كون الأم مدخنة أثناء الحمل أم لا، ولكن تشمل أيضًا التدخين السلبى الذي تتعرض له الأم، حيث تصل نسبة احتمالية ولادة طفل ناقص الوزن إلى 22% وفقًا لمنظمة الصحة العالمية 2013.

وأكدت الدكتور وجيدة عبد الرحمن أنور أستاذ طب المجتمع والبيئة بطب عين شمس، ورئيس المشروع، أن الإقلاع عن التدخين قبل 16 أسبوعا من الحمل أو حتى أواخر الربع الثالث له فوائد صحية عديدة، حيث يؤدي الإقلاع إلى ولادة رضيع شبه طبيعي وذو وزن مناسب، مشيرة إلى أنه لا توجد مستويات آمنة للتعرض للدخان وذلك عند غير المدخنين.
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