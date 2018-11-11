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توك شو

الكنيسي: 3 آلاف تقدموا للانضمام لنقابة الإعلاميين.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
توك شو
قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، إن ظهور نقابة الإعلاميين الشرعية والقانونية تحجب أي نقابة أخرى للإعلاميين.

وأشار الكنيسي، خلال حواره مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن هناك تحرك مع وزارة الداخلية لمنع أي كيان إعلامي آخر غير نقابة الإعلاميين.

وأضاف أن من تقدموا بطلب الانضام لنقابة الإعلاميين تجاوز عددهم عن 3 آلاف، ومن تنطبق عليهم الشروط بلغ حوالي 800 شخص، ومعظمهم حصلوا على كارنيه النقابة.
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