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المصرية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك للحكومات في خطط التنمية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:15 ص
حازم منير
حازم منير
محمد القاضي
قال حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني يعد شريكا ومساعدا للحكومات في خطط التنمية بالكثير من دول العالم.

وأوضح منير، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، تقديم الإعلامي محمد الباز، أن المجتمع المدني ليس جزءا من الآلية الحكومية لتنفيذ قراراتها، قائلا: "هو مجتمع مبدع يساعد ويعاون».

وأشار رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إلي أنه طبقا لقانون الجمعيات والمنظمات الأهلية الجديد لا يستطيع المجتمع المدني أن يفعل شيئا خارج إطار خطة التنمية، مؤكدا: "المجتمع المدني ملزم بنص القانون أنك لا تعمل خارج إطار خطة التنمية».
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