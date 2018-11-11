ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الفيلم التونسي فتوى يفوز بالتانيت الذهبى لأيام قرطاج السينمائية

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:32 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
اقتنص الفيلم التونسى فتوى، جائزة التانيت الذهبى لأيام قرطاج السينمائية فى دورتها الـ29، والتى اختتمت مساء أمس السبت وسط حضور سينمائى عربى وإفريقى كبيرين.

تدور أحداث الفيلم، حول إبراهيم تونسي، والذى يعيش في فرنسا، يعود إلى وطنه لدفن أبنه الذي توفي في حادث دراجة بخارية، ليكتشف أن الأبن مروان كان منخرطًا في جماعة إسلامية متطرفة، ليقوم الأب بإجراء تحقيقه الخاص لاكتشاف إذا ما كان ابنه متطرفًا، ومعرفة من قاده إلى طريق التطرف.

فيلم فتوى من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمود بن محمود ، ويشارك فى بطولته أحمد الحفيان الذى فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بالمهرجان بجانب غالية بن على، وسارة حناشى وغيرهم.
loading...

ترشيحاتنا

وزير التموين يوضح أسباب حذف المواطنين بشكل عشوائي من البطاقات

حكم من أخذ شبكة زوجته دون رضاها

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

خبير مروري: بدء أعمال تطوير مزلقان عين شمس

هاني شاكر عن إلغاء حفل حمو بيكا: نحمي الشباب من التلوث السمعي

جمال بيومي: لست متفائلا بشأن تخفيض أسعار السيارات في 2019

محافظ القاهرة: تطوير ميداني مزلقان عين شمس والسادات بالسلام

حيلة تسريعة تقضي على تشقق الكعبين

خليط طبيعي يخلص جسمك من السموم ويرفع معدل الحديد فى الدم

ارتفاع عدد قتلى حرائق كاليفورنيا بعد العثور على المزيد من الجثث

مليار دولار صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة للإمارات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو
المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟