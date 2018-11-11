الفيلم التونسي فتوى يفوز بالتانيت الذهبى لأيام قرطاج السينمائية

اقتنص الفيلم التونسى فتوى، جائزة التانيت الذهبى لأيام قرطاج السينمائية فى دورتها الـ29، والتى اختتمت مساء أمس السبت وسط حضور سينمائى عربى وإفريقى كبيرين.



تدور أحداث الفيلم، حول إبراهيم تونسي، والذى يعيش في فرنسا، يعود إلى وطنه لدفن أبنه الذي توفي في حادث دراجة بخارية، ليكتشف أن الأبن مروان كان منخرطًا في جماعة إسلامية متطرفة، ليقوم الأب بإجراء تحقيقه الخاص لاكتشاف إذا ما كان ابنه متطرفًا، ومعرفة من قاده إلى طريق التطرف.



فيلم فتوى من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف محمود بن محمود ، ويشارك فى بطولته أحمد الحفيان الذى فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بالمهرجان بجانب غالية بن على، وسارة حناشى وغيرهم.