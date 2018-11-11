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محافظات

مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة من أسرة واحدة في حادث مروري بـ صحراوي بني سويف

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:08 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
لقى 3 أشخاص مصرعهم من عائلة واحدة، مساء السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام كافيتريا السوهاجي بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ووجه بنقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة.

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى محل الواقعة وجرى نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام وهم: سهير فتحي حامد، 42 سنة، وطارق النحاس حامد، 48 سنة، ولولا عمر محمد، 50 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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