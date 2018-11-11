إحالة مدير مدرسة العديسية والإشراف للتحقيق بعد إصابة تلميذ نتيجة الإهمال

قرر الدكتور صبرى خالد عثمان- وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة مدير مدرسة العديسية الابتدائية التابعة لإدارة قنا التعليمية وفريق الإشراف المكلف بمتابعة المدرسة ومسئول الأمن، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان المديرية لإهمالهم فى متابعة المدرسة، على خلفية إصابة الطفل علاء ياسر سيد عبدالنبى- طالب بالصف الأول الابتدائى بجرح بعد سقوطه على الأرض نتيجة تدافع التلاميذ فى الملعب.



كان ياسر سيد عبدالنبى – أمين شرطة - مقيم نجع العديسية التابع لقرية أولاد عمرو بمركز قنا، تقدم بشكوى لوكيل وزارة التعليم بقنا، ضد مدير مدرسة العديسية الابتدائية بسبب الإهمال بالمدرسة وغياب المتابعة والإشراف اليومى، مما تسبب فى إصابة نجله علاء بالصف الأول الابتدائى بجرح قطعى بفروة الرأس.



وأوضح والد الطفل، أنه فوجئ بنجله غارقًا فى دمائه يدخل عليه المنزل برفقة مجموعه من زملاؤه، نتيجة وجود جرح فى مؤخرة الرأس وذلك بعد مرور ساعتين من بدء اليوم الدراسى، فتوجه به على الفور لمستشفى قنا العام لإسعافه وعمل تقرير طبى بالواقعة.



وأشار والد الطفل، إلى أن أصدقاء نجله أكدوا عدم وجود مدرس بالفصل فخرج التلاميذ للعب أمام الفصل ثم فوجئوا بزميلهم علاء ياسر يرقد على الأرض غارقًا فى الدماء نتيجة تدافع التلاميذ وغياب المتابعة بالمدرسة، فحرر محضر بالواقعة حمل رقم 21 أحوال.