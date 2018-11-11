الأردن يعلن العثور على 6 إسرائيليين مفقودين جراء السيول

أعلن الدفاع المدني الأردني أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على 6 إسرائيليين كانوا مفقودين جراء السيول في منطقة "وادي رم" جنوبي المملكة وجميعهم بحالة جيدة.



ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانا غنيمات، في وقت سابق من اليوم، إن 4 إسرائيليين تواصلوا بالفعل مع ذويهم، فيما لا يزال هناك تضارب فيالمعلومات حول 2 آخرين.



وأضافت أن وسائل الإعلام الأردنية تداولت معلومات عن انقطاع الاتصال بين إسرائيليين في الأردن مع ذويهم، منذ الجمعة، جنوبي المملكة.



وأشارت القناة إلى أن السيول الجارفة التي شهدتها المناطق الجنوبية، الجمعة، بسبب الهطول الكثيف للأمطار، أسفرت عن مصرع 11 شخصا وفقدان عشرات آخرين.