شباب جنوب سيناء تطلق مسابقة مفتاح مشروعك

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن إطلاق مسابقة " مفتاح مشروعك " التي يتم تنفيذها بشراكة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات في أي مجال (صناعي، خدمي، تجاري وإنتاجي) من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال .





وقال محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء،، إن البرنامج يقام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية ويقدم الجهاز مشاركة تصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كحد أقصى في أفضل 3 مشاريع على مستوى المحافظة وتوفير الوزارة ومديرية الشباب والرياضة لأماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب على مستوى محافظة جنوب سيناء .





والمسابقة تقام على ثلاث مراحل كالتالى :

المرحلة الأولى

فتح باب التقديم واستلام طلبات الاشتراك للمسابقة حتى 30 نوفمبر الجاري، ومراجعة طلبات المشاركة المقدمة ومطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات والموضحة باستمارة الاشتراك على اللينك:

http://www.msmeda.org.eg/registerationform.aspx…





المرحلة الثانية

تقديم التدريب والمشورة واستشارات الاعمال في مجال نموذج العمل والعرض وتقديم فكرة المشروع، وعرض أفكار المشروعات للمشتركين وإعلان المقبولين والمتأهلين.





المرحلة الثالثة

تشمل تنفيذ معسكر تدريبي على كيفية اعداد خطة العمل وتقديم المشورة واستشارات الاعمال.





يتم العرض النهائي امام لجنة تحكيم المسابقة لاختيار أفضل 3 أفكار على مستوى المحافظة بإجمالي 81 مشروع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء مطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات الفائزة للحصول على الاستثمار من الجهاز وأماكن المشروعات من قبل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة وتشمل الأهلية القانونية وحســـن الســـــير والسلوك لمقدم المشروع، التزام المشروعات الفائزة التي سيتم تمويلها بسداد كافة الالتزامات الحكومية (الضرائب، التأمينات الاجتماعية، استهلاك المنافع والمرافق العامة)، ألا تكون صدرت ضد المتسابق أحكام قضائية مالم يكن رد اليه اعتباره، وأن يكون المتسابق من اللذين تنطبق عليهم آليات التمويل المعمول بها.





شروط الاشتراك

فترة التقديم واستلام طلبات الاشتراك للمسابقة حتى 30 نوفمبر.

الفرز المبدئي للطلبات ومطابقة الشروط الواجب توافرها في المشروعات والمتقدمين للمسابقة وهي

ألا يقل سن المتسابق/ة عن 21 ســنة ولا يزيد عن 40 ســـنة عند التقدم للمسابقة

أن يحمل المتسابق/ة مؤهل متوسط على الأقل

أن يكون المتسابق/ة مصري/ة الجنسية في حالة الذكور: الموقف من التجنيد

ألا تتعارض الفكرة المقدمة للمسابقة مع أنشطة وبرامج ومنشآت مراكز الشباب

ألا تتعارض الفكرة المقدمة للمسابقة مع البيئة أو الصحة العامة

الا يكون المتسابق/ة موظفًا بالحكومة أو شركات قطاع الأعمال العام

التواصل مع المقبولين من المرحلة الأولى والتعريف بشروط والمراحل التالية للمسابقة وهي

التفرغ للمشروع المتقدم بفكرته للمسابقة

الالتزام بشروط المسابقة وكل مراحلها