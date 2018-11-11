مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشيو

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجير الذي وقع بالقرب من فندق في وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، مما أسفر عن مصرع ٤١ شخصا وإصابة ١٠٦ اخرين.



وقدّمت مصر خالص التعازي في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، وأعربت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة على وقوفها مع الصومال الشقيق في مواجهة الإرهاب البغيض الذي يستهدف الأمن والاستقرار في البلاد.



