الخارجية: تحية إلى روح رمز النضال الفلسطيني⁧‫ ياسر عرفات

وجهت وزارة الخارجية التحية إلى روح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ذكرى رحيله الرابعة عشر.
وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "تحية إلى رمز النضال الفلسطيني.. إلى روح الزعيم ياسر عرفات في ذكرى رحيله الرابعة عشر.. والتي تُذكّرنا اليوم بتضاعُف أهمية الرسالة التي لطالما حملها أبو عمار على عاتقه.. رسالة وحدة الصف الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتحقيق السلام".
وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "تحية إلى رمز النضال الفلسطيني.. إلى روح الزعيم ياسر عرفات في ذكرى رحيله الرابعة عشر.. والتي تُذكّرنا اليوم بتضاعُف أهمية الرسالة التي لطالما حملها أبو عمار على عاتقه.. رسالة وحدة الصف الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتحقيق السلام".