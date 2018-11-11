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أخبار البلد

الخارجية: تحية إلى روح رمز النضال الفلسطيني⁧‫ ياسر عرفات

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
وجهت وزارة الخارجية التحية إلى روح الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في ذكرى رحيله الرابعة عشر.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ - في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "تحية إلى رمز النضال الفلسطيني.. إلى روح الزعيم ⁧‫ ياسر عرفات‬⁩ في ذكرى رحيله الرابعة عشر.. والتي تُذكّرنا اليوم بتضاعُف أهمية الرسالة التي لطالما حملها ⁧‫أبو عمار‬⁩ على عاتقه.. رسالة وحدة الصف الفلسطيني في سبيل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتحقيق السلام".⁦‪
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