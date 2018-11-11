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ثقافة

بازار الخديوي عباس في بورسعيد.. أهم مركز تجاري وفندق خاص للتجار الهنود

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:32 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشف الدكتور بدر عبد العزيز أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة بورسعيد حكاية، عن أحد أهم العمائر التجارية التي تم انشائها بمدينة بورسعيد في نهاية القرن 19 الميلادي، وهو بازار عباس الذي أطلق عليه هذا الاسم كما هو مدون على المدخل، نسبة إلى الخديوي عباس حلمي الثاني الذي تولى حكم مصر في الفترة من 1892 حتى 1914.

جاء ذلك في بحث قدمه ضمن أعمال المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب والذي يختتم أعماله اليوم الأحد،بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية واتحاد الجامعات العربية، وجاء في البحث، أن هذا البازار يعتبر من المجمعات التجارية التي كانت تمثل أهم مراكز النشاط التجاري بصوره ومراحله المختلفة داخل المدينة.

وتابع: "كان يقيم فيه التجار علاوة على دوره فى تبادل السلع وتصريف المنتجات،ولقد انعكس أثر ذلك على الطراز المعماري للبازار، الذي شيد على النسق الأوروبي، ومن ثم فإن البازار يتكون من فناء أوسط مكشوف تحيط به أربعة أجنحة رئيسية مغطاة بأسقف جمالونية".

وطبقا للبحث يتألف البازار من طابقين، الأول منهما أرضي يشتمل على محلات لبيع السمك وهو عبارة عن8 محلات بالجناح الجنوبي الشرقي، و14 محلًا بالجناحين الجنوبي الغربي والشمالي الشرقي،ويحتوي كل جناح على 7 محلات،أما الجناح الشمالي الغربي فيشتمل على 10 محلات.

ومن الملاحظ أن جميع محلات الأجنحة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية تفتح على الفناء،بينما تفتح محلات الجناح الجنوبي الشرقي على شارع البازار،حيث كان يتجمع التجار الأجانب من كافة الجنسيات وخاصة اليونانيين منهم لمزاولة أنشطتهم التجارية،والتي أشرف عليها التاجر اليوناني بولي لويزيدس،والطابق الثاني العلوي للبازار كان به فندق خاص لتجار الهنود اللذين كانوا يقيمون بمدينة بورسعيد خلال عصر الخديوي عباس حلمي الثاني.
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