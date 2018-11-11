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محافظات

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة: يجب عودة الرصيف إلى أصحابه.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:56 ص
صدى البلد
همت الحسينى
أجرى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية جولة مفاجئة في مدينة المنصورة تفقد خلالها عددا من الشوارع في مقدمتها شارع سكة سندوب حيث فوجئ شاروبيم بوجود مخلفات مباني وتراكمات للقمامة، واستدعى أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة لرفع المخلفات والقمامة.

واستدعي المحافظ شرطة المرافق لإزالة التعديات التي شاهدها على حرم الطريق العام من المقاهي الواقعة في الشارع، كما تفقد عددا من منافذ بيع اللحوم والخضروات وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار المتفق عليها والتي يجب أن تقل عن مثيلاتها من المنتجات في الأسواق بـ20 إلى 30% مع الحرص على جودة السلع المعروضة.

كما تفقد شاروبيم الكوبرى السفلى بعزبة عقل والكوبرى السفلى امام مدرستى المحمدية والسيدة خديجة، كما تفقد عدد من الشوارع في حي شرق منها شارع عزبة عقل والدراسات وشارع المضرب، واكد على ضرورة رفع القمامة بشكل مستمر وإزالة كافة الإشغالات لتسهيل حركة السير سواء للمواطنين أو السيارات.

وشدد على أهمية تطوير ميدان تقاطع شارعي سعد الشربينى وفخر الدين، قائلا إن للمواطنين حقوق في الشارع ليسيروا في أمان، كما أكد على ضرورة عودة الرصيف إلى أصحابه من المواطنين وإزالة كافة التعديات التي يقوم بها أصحاب المقاهي والمحلات، وأشار إلى أن ذلك مسئولية الأحياء وادارة المرور بالدقهلية.

وناشد شاروبيم المواطنين برفض الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى إعاقة حركة السير، كما شدد على أهمية القضاء على الانتظار الخاطئ للسيارات والذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور في أغلب شوارع مدينة المنصورة.
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