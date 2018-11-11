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برلمانية: طارق شوقي لا يجرؤ على إلغاء مجانية التعليم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، تعليقا على تلميح وزير التربية والتعليم الخاص بمجانية التعليم، إنه لا يوجد مجانية حقيقية في التعليم في ظل وجود الدروس الخصوصية.

وأضافت هالة أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين+" مساء السبت، أن وزير التعليم لا يجرؤ على إلغاء مجانية التعليم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، ولا يجوز الحديث في هذه المسألة في الوقت الراهن.

كان وزير التربية والتعليم قال: "اللي هيحضر حفلة لعمرو دياب بـ20 ألف جنيه مش هيروح مدارس حكومية".
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