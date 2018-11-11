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أخبار العالم

قوات المارينز الأمريكية تحتفل بعيدها الـ243.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:28 ص
صدى البلد
حسام رضوان
تحتفل قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" بذكرى تأسيسها الـ243، التي تأسست في 10 نوفمبر عام 1775.

وبحسب ما ذكره موقع "أمريكان مليتاري نيوز"، يأتي الاحتفال قبيل عيد المحاربين، والاحتفال بمئوية الحرب العالمية الأولى.

وأضاف أنه وعلى مدار ما يقرب من قرنين ونصف القرن، لعب سلاح مشاة البحرية دورا حيويا في حماية الولايات المتحدة، سواء في الداخل أو الخارج، حيث خاض كل الحروب الضخمة.

وأشار إلى أن تأسيس فرع المشاة بالبحرية جاء بقرار من جون آدامز، استعدادا للثورة الأمريكية، وتم اعتماد القرار في10 نوفمبر 1775.

وقال قائد قوات المارينز، روبرت نيلر، في ذكرى تأسيس الفرقة "بينما نحتل بعيد ميلادنا الـ243: لايزال المارينز في حالة قتال، حيث يتم نشرهم في جميع أنحاء العالم لمواجهة كل تحد بشجاعة وولاء وإخلاص، في مثل هذا اليوم من كل عام".

وأضاف: "نجدد عزمنا على أن نكون أكثر استعدادا عندما تكون الامة أقل جاهزية، نشيد بجميع الذين قاموا بتشييد هذا الإرث الباعث الشامخ، ونكرر التزامنا بالدفاع عن الحرية في أي وقت وفي أي مكان، نحن مستعدون لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكوارث الطبيعية ؛ ونكرم العائلات والأحباء الذين يقفون بسلام بجانبنا".




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