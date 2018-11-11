أستاذ آثار سعودي يكشف بالأدلة عبقرية تخطيط المدن الإسلامية

كشف الدكتور طلال محمد محمود الشعبان أستاذ الآثار بجامعة الملك سعود بالرياض، عن كواليس نشأة العمارة الإسلامية، وكيفية تأثرها بالأبعاد البيئية والدينية والإجتماعية والسياسية،وتأثير ذلك علي تخطيط المدن في الحضارة الإسلامية.



جاء ذلك في بحث قدمه ضمن أعمال المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للإتحاد العام للأثريين العرب والذي يختتم أعماله اليوم الأحد،بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو وتحت رعاية جامعة الدول العربية وإتحاد الجامعات العربية،وكشف فيه أثر البعد البيئي في تخطيط المدن الإسلامية، حيث إختيار البناء في الأماكن المرتفعة بالقرب من مصادر المياه والمراعي الطبيعية وإستقبال الهواء.



كذلك إختيار موقع يسهل الوصول إليه وتجنب أن تكون المدينة في منطقو وعرة التضاريس،ومراعاة أن لا يفصل المدن الجديدة عن مركز الخلافة موانع طبيعية كالأنهار والجبال،وضيق الشوارع ليساعد في تقليل وصول أشعة الشمس مباشرة،وتغطية الأسواق التجارية بالأسقف لحمايتها من الشمس والأمطار.



وقال أنه من تأثير البيئة الدينية والإجتماعية والسياسية مركزية المسجد في قلب المدينة لإستقطاب المناطق السكنية حولها، وتدرج إتساع الطرقات لتنتهي بأزقة ضيقة أو مسدودة لتوفير الخصوصية للمباني الداخلية،والإهتمام بالخصوصية الإجتماعية ومراعاة حقوق الجار وتعدد مرافق المدينة الإسلامية من مدارس وحمامات وخانات ومستشفيات وغيرها،وتحصين المدن الإسلامية بأسوار وخنادق وإقامة المقابر خارجها،والإهتمام بمرافق المياه لعلاقتها بالطهارة ومنها القنوات والقناطر والأبار والصهاريج والأسبلة والأحواض والعيون والحمامات.



وضرب أمثلة منها تخطيط المدينة المنورة، مشيرا إلي أنه بعد الهجرة النبوية جرت عليها إعادة صياغة لتخطيطها وفقا للإعتبارات الدينية والسياسية الجديدة حينها،حيث كان للمسجد وظيفة مركزية،وبجوار كونه مرز للصلاة والعبادة كان مركزا سياسيا وإجتماعيا وحضاريا وعلميا، كما كان هناك إرتباط لدار الحكم بالمسجد،حيث كانت حجرات النبي محمد"ص"ملاصقة لجدران المسجد.



ومدينة بغداد"145 هجري/762 ميلادي"،والتي شيدها أبو جعفر المنصور علي الجانب الغربي للدجلة،ويعتبر تخطيطها المدور ظاهرة جديدة في الفن المعماري الإسلامي،وكان للمدينة سورين و 4 أبواب ويحيط بها خندق مائي،كما تم تشييد جامع المنصور وقصر الذهب ومكتبة دار الحكمة في وسطها.



وأضاف أن أسوار القلاع إستخدمت كنظام تحصيني للمدن والأحياء،وكانت أسوار مدينة واسط هي الأقدم ظهورا في العمارة الإسلامية، حيث أراد الحجاج حمايتها من هجمات المناوئين للحكم الأموري بمدينتي البصرة والكوفة التي تتوسط بينهما،كما كانت القلاع من أهم المباني التي تميزت بها العمارة الإسلامية منذ فترة الحروب الصليبية،وخير مثال علي ذلك قلعة وأسوار صلاح الدين في القاهرة.