طلاب من أجل مصر تنظم حملة للتبرع بالدم في جامعة السويس

ينظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة السويس بالتنسيق مع مسؤولى وزارة الصحة اليوم حملة للتبرع بالدم بساحة كلية العلوم.



تأتي الحملة فى إطار تفعيل الانشطة الخدمية التى تقوم بها الأسرة فى الجامعات المصرية.



وأثبتت أسرة طلاب من أجل مصر خلال فترة قصيرة جدارتها لقيامها بتنظيم هدد من الفاعليات والمؤتمرات التى نظمتها فى عدد من الجامعات المصرية والتى لاقت اقبالا كبيرا .