ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب من أجل مصر تنظم حملة للتبرع بالدم في جامعة السويس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:08 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
ينظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة السويس بالتنسيق مع مسؤولى وزارة الصحة اليوم حملة للتبرع بالدم بساحة كلية العلوم.

تأتي الحملة فى إطار تفعيل الانشطة الخدمية التى تقوم بها الأسرة فى الجامعات المصرية.

وأثبتت أسرة طلاب من أجل مصر خلال فترة قصيرة جدارتها لقيامها بتنظيم هدد من الفاعليات والمؤتمرات التى نظمتها فى عدد من الجامعات المصرية والتى لاقت اقبالا كبيرا .
loading...

ترشيحاتنا

مجلس الصحفيين يقرر منع نشر اسم وصورة رئيس الزمالك لمدة عام

على مصليحي: لن أسمح بوجود أخطاء في بطاقات التموين.. فيديو

الأردن يعلن العثور على 6 إسرائيليين مفقودين جراء السيول

مصر تدين الهجوم الإرهابي بالعاصمة الصومالية مقديشيو

برلمانية: الأدوية المغشوشة تعادل تجارة السلاح

وفاة سيف إسلام ناشئ نادي الصيد تحت 12 سنة

الملك سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي.. صور

عقاب الابن الذي يسب الدين لأبيه

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو

محمد العدل يسخر من ميدو بسبب الشماتة فى خسارة الاهلي لـ النهائى الأفريقى

لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو

استشاري مشروع المواردي: 18 مليار جنيه تكلفة التطوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟