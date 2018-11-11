كلاريت جارسيا.. ملكة جمال تخطف الأنظار في عمر الـ20

توجت في اليابان ملكة جمال جديدة للعالم في واحدة من أكبر المسابقات الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.



وأقامت رابطة الثقافة الدولية هذا العام مسابقة "ملكة جمال الأمم" في طوكيو في اليابان، وفازت بالمسابقة الفنزويلية، كلاريت فلزكو جارسيا، البالغة من العمر 20 عاما.



"ملكة جمال الأمم" من المسابقات الكبرى في العالم كمسابقة ملكة جمال العالم، وغيرها.

