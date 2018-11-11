جمال بيومي: لست متفائلا بشأن تخفيض أسعار السيارات في 2019

قال السفير جمال بيومي الأمين العام السابق لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، إن الاتفاقية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن رفع الجمارك كانت تنص على أنه لن يوجد ضرائب على أي منتج صناعي أوروبي قادم لمصر والعكس صحيح.



وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أنه كان يوجد تفكير وقت توقيع الاتفاقية بعدم إعفاء السيارات ولكن رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري أوصي بعدم استثناء السيارات حفاظا على التزام مصر بتنفيذ الاتفاقية و قال إنه يمكن منح السيارات فترة أطول وهو ما حدث تدريجيا.



وأضاف أنه ليس متفائلا بشأن تخفيض ثمن سيارات السيارت بعد تنفيذ الاتفاقية بسبب أن الجمارك خفضت بالفعل بنسبة 70% ولم ينعكس ذلك على الأسعار والسبب أن المستوردين "يضعون الأموال في جيوبهم" ويستمرون في زيادة الأسعار، قائلا: "بعض المستوردين قالوا إن الشركات الأوروبية هى التى ترفع الأسعار".



وأشار إلى أنه توجد العديد من التصرفات التى يمكن اللجوء إليها في حالة عدم انخفاض أسعار السيارات رغم إلغاء الجمارك وهي السماح للأفراد باستيراد السيارات، وتابع أنه توجد استثناءات للمستوردين ولكن في حالة عدم تخفيض الأسعار يمكن سحب تلك الاستثناءات.