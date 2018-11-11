امرأة تعيش في بحيرة 20 سنة.. فيديو

نشرت قناة "أبوت إيفري ثينج أبوت إيفري ون" الروسية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر الخاص بالفيديو والمقاطع المصورة يوتيوب، فيديو لواحدة من غرائب الهند عن امرأة تعيش في الماء.



أجبرت امرأة هندية لمدة 20 عاما على الجلوس في الماء من الفجر حتى الغسق، وفي بعض الأحيان تقضي أياما بأكملها في البحيرة.



وقالت القناة، إن باتاروني غوش، 65 عاما، من ولاية البنغال الغربية، بالهند، اضطرت إلى العيش بأسلوب حياة غريب جدا لعقدين من الزمن أي نحو 20 عامًا.



وقالت إنه منذ عام 1998 ، اضطرت السيدة مريضة بمرضٍ غريب في الجلد إلى قضاء معظم وقتها في الماء.



وتذهب غوش إلى بحيرة وتبقى فيها من 12 إلى 14 ساعة.







وتظل كذلك حتى غروب الشمس، قم تعود إلى منزلها، حيث تقوم، كغيرها من النساء في قريتها النائية، بعمل عادي ، ثم تذهب إلى الفراش، لأنه في الصباح الباكر عليها الذهاب إلى البحيرة مرة أخرى.



وتظهر مشكلات المرض عند تتعرض غوش إلى أشعة الشمس، ويعمل الماء على مساعدتها في تخفيف عذابها.

