ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

امرأة تعيش في بحيرة 20 سنة.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 04:38 ص
صدى البلد
محمد علي
نشرت قناة "أبوت إيفري ثينج أبوت إيفري ون" الروسية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر الخاص بالفيديو والمقاطع المصورة يوتيوب، فيديو لواحدة من غرائب الهند عن امرأة تعيش في الماء.

أجبرت امرأة هندية لمدة 20 عاما على الجلوس في الماء من الفجر حتى الغسق، وفي بعض الأحيان تقضي أياما بأكملها في البحيرة.

وقالت القناة، إن باتاروني غوش، 65 عاما، من ولاية البنغال الغربية، بالهند، اضطرت إلى العيش بأسلوب حياة غريب جدا لعقدين من الزمن أي نحو 20 عامًا.

وقالت إنه منذ عام 1998 ، اضطرت السيدة مريضة بمرضٍ غريب في الجلد إلى قضاء معظم وقتها في الماء.

وتذهب غوش إلى بحيرة وتبقى فيها من 12 إلى 14 ساعة.



وتظل كذلك حتى غروب الشمس، قم تعود إلى منزلها، حيث تقوم، كغيرها من النساء في قريتها النائية، بعمل عادي ، ثم تذهب إلى الفراش، لأنه في الصباح الباكر عليها الذهاب إلى البحيرة مرة أخرى.

وتظهر مشكلات المرض عند تتعرض غوش إلى أشعة الشمس، ويعمل الماء على مساعدتها في تخفيف عذابها.
loading...

ترشيحاتنا

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

شاهد .. تشوه بأقدام ميجان ميركل بعد ظهورها حافية

لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة: يجب عودة الرصيف إلى أصحابه.. صور

محمد صلاح يغني برج الحوت لعمرو دياب.. فيديو

إضافة 4.5 مليون مولود على بطاقات التموين فى يناير المقبل..فيديو

مصرية تروي تفاصيل ضربها بالحذاء على يد سيدتين بالكويت

إعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك وخفض الرسوم على ذات المحركين

اقتراحات وشكاوى البرلمان توافق على اقتران الاسم بالرقم القومي فى جميع القضايا

الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم المتهمين بقتل عفروتو.. اليوم

وزير التموين: مفهوم الدعم جيد لكننا توسعنا فيه بطريقة غير منتظمة

بذور مهملة تقضى على شيب الشعر سريعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

شاهد.. نحت تمثال جديد لـ محمد صلاح يظهر ملامحه بشكل واضح

فيديو

المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو
لحظة انفعال دكة بدلاء الانتاج الحربي بعد تصدي جنش لركلة الجزاء
لحظة احتفال جروس بأهداف الزمالك في مرمى الانتاج الحربي.. فيديو
جماهير الزمالك تسخر من هزيمة الأهلي أمام الترجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟