ناسا تنهي الجدل وتثبت كروية الأرض.. فيديو

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو التقط بواسطة قمر صناعي تابع لها، من أجل الرد على الاعتقاد الشائع لدى البعض بأن الأرض مسطحة.



وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، التقط الفيديو بواسطة كاميرا مثبة على "مرصد مناخ الفضاء العميق" واختصاره "DSCOVR"، الذي يتبع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "NOCO"، الذي يراقب الأرض من على مسافة تقرب من المليون ميل (1609344كم) باتجاه الشمس.



وأضافت أن هذه المسافة تعني أن الكاميرا يمكن أن تراقب الأرض بأكملها من شروق الشمس وحتى مغربها.



وتابعت أن الكاميرا "EPAC " تلتقط صورة واحد/ساعة خلال فصل الصيف، وصورة واحدة/ساعتين خلال فصل الشتاء. والفيديو عبارة عن تجميع لتلك اللقطات للأرض.



وقال نائب مدير المشروع في البعثة، ألكساندر مارشاك، إنه وبالنظر إلى مزية الكاميرا الخاصة والملاحظات المتكررة، فإنه يمكن مراقبة الجزء النهاري من الدورة اليومية للعديد من الظواهر.



ويحتدم الخلاف منذ مئات السنوات بين العلماء ورجال الدين الذين اختلفوا في تأويل النصوص الدينية، حول قضية كروية الأرض، فيما يشكك البعض في مصداقية وكالة "ناسا" بأن الصور والفيديوهات التي تصدرها مفبركة، وأن الإنسان لم يخرج إلى الفضاء من الأساس، وأن "ناسا" تقود مؤامرة أمريكية لخداع البشرية وإخفاء الحقيقة.



