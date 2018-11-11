سيناريو مرعب عن نهاية العالم

كشفت صحيفة "مترو" البريطانية رقمًا صادمًا عن عدد مشردي العالم، وهو الأمر الذي وصل إلى درجات خيالية، وقالت إن سبب المعاناة التي وصلت رقمًا خياليًا هو تغير المناخ، وهذه مجرد البداية.



ورأت الصحيفة أنه حان الوقت للتصرف إزاء الكارثة البيئية والإنسانية على حد سواء، ويقول علماء الفلك إن الأرض كوكب من نوع "جولدلوكس": "ليس حارًا جدًا ولا شديد البرودة، ويوفر لنا المهد المثالي للحياة، لكن حتى هذا النظام الهائل والمرن يصارع لمواجهة متطلبات البشر".



وذكرت أن العالم مهدد بانقراض جماعي، حيث يتراجع عدد الحيوانات بنسبة 60٪ منذ عام 1970 ، وفقًا لتقرير Planet Living Fund التابع لصندوق الحياة البرية العالمي.



على الرغم من أن البشر يشكلون 0.01٪ فقط من جميع الكائنات الحية، فمسح جديد يقول إن 83٪ من جميع الثدييات البرية ونصف النباتات مهدد، وهو ما قد يعد أحد سيناريوهات نهاية العالم، فحتى لو انتهى الدمار، فإن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن خمسة ملايين سنة حتى يتعافى العالم الطبيعي.



وختمت الصحيفة بقولها: "العالم على أعتاب الكارثة والتي يجب مواجهتها فورا، فحوالي 210 ملايين إنسان مشرد بسبب التغير المناخي، وهذا العدد مرشح للزيادة".