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أخبار العالم

جون كيري يوبخ ترامب لعدم تكريم ضحايا الحرب العالمية بسبب المطر

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
دونالد ترامب وجون
دونالد ترامب وجون كيري
حسام رضوان
هاجم وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، جون كيري، إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة كانت مقررة إلى المقبرة الأمريكية في بوا بيلو في فرنسا، بسبب الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

وأضاف كيري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم يحضر الرئيس ترامب بسبب قطرات المطر؟.. هؤلاء المحاربون القدامى الذين لم يكلف الرئيس نفسه عناء تكريمهم، حاربوا في المطر في الوحل والجليد والكثير منهم ماتوا في خنادق من أجل الحرية..المطر لم يوقفهم، وما كان له أن يوقف رئيس أمريكي".

كان من المقرر أن يتوجه الرئيس الامريكي بصحبة زوجته ميلانيا، على متن مروحية إلى بوا بيلو، حيث كانت ساحة معركة إبان الحرب وتضم مقبرة لجنود المارينز الذين حاربوا القوات الألمانية في 1918، إلا أن البيت الأبيض أكد أن "رحلة الرئيس والسيدة الأولى إلى المقبرة والنصب الأمريكيين في إين مارن، ألغيت بسبب مواعيد وصعوبات لوجستية ناجمة عن الطقس".

وانهالت الانتقادات على الرئيس الأمريكي خاصة بعد قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة مقبرة لضحايا الحرب العالمية الأولى، حيث أكد البعض أن عدم ذهاب ترامب إلى بوا بيلو يشير إلى عدم احترام ترامب للجنود الأمريكيين الذين حاربوا وقتلوا في الخنادق.

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