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فن

سامو زين يشكر جمهوره.. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتفل سامو زين، أمس، بعيد ميلاده، وقرر أن يطل على جمهوره بطريقة اللايف ويوجه الشكر للجمهور وكل من هنأه بعيد ميلاده.

ونشر سامو زين عبر صفحته على فيسبوك فيديو لايف له وظهر وهو يلتقى بجمهوره ويتتقى رسائلهم.

وطرح سامو زين مؤخرا ألبوما غنائيا بعنوان " لو عمرى يرجع " الذى ضم أكثر من أغنية مميزة .كما يستعد سامو زين لتصوير أكثر من فيديو كليب جديد فى الفترة المقبلة .
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