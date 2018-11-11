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فن

شاهد.. حسن الرداد يؤدي العمرة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
صدى البلد
سمر سعد
حرص حسن الرداد على أداء العمرة مع الصحفى احمد فرغلى أثناء سفرهما للسعودية للمشاركة فى افتتاح مؤتمر ing الشرق الأوسط الذي يقام لأول مرة بمدينة جدة.

والتقى الرداد بجمهوره بالسعودية في جلسة حوار، وتم تكريمه في افتتاح المؤتمر وسط حفاوة جماهيرية كبيرة.

من المعروف أن الرداد عرض له مؤخرًا مسلسل "عزمى وأشجان"، وشاركته البطولة ايمى سمير غانم وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.
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