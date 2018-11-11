خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده في مكتبة الإسكندرية.. صور

احيا خالد سليم حفلا فى مكتبة الاسكندرية وحرص جمهور اسكندرية على الاحتفال بعيد ميلاده وغنوا له " سنة حلوة يا جميل".



ووجه خالد سليم الشكر لجمهور الإسكندرية، معلقًا: "أشتقاق دائمًا لجمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، وأشعر بالسعادة دائمًا وأنا فى الإسكندرية، لأنها قريبة إلى قلبى، كما سعدت جدًا بالجمهور الذى أتى لى خصيصًا من محافظات أخرى".



وقدم سليم، خلال حفل أمس اكثر من اغنية ومنها "حلم عمرى، أربع حروف، أستاذ الهوى، ادعى عليك، لكل عاشق وطن، عيش، عشنا قد إيه، كل نظرة، جانا الهوى، غايب عنى، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن، موهوم، نسم علينا الهوا، فى يوم و ليلة، أديش كان فى ناس، موعود، حنين".