ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده في مكتبة الإسكندرية.. صور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
سمر سعد
احيا خالد سليم حفلا فى مكتبة الاسكندرية وحرص جمهور اسكندرية على الاحتفال بعيد ميلاده وغنوا له " سنة حلوة يا جميل".

ووجه خالد سليم الشكر لجمهور الإسكندرية، معلقًا: "أشتقاق دائمًا لجمهور عروس البحر الأبيض المتوسط، وأشعر بالسعادة دائمًا وأنا فى الإسكندرية، لأنها قريبة إلى قلبى، كما سعدت جدًا بالجمهور الذى أتى لى خصيصًا من محافظات أخرى".

وقدم سليم، خلال حفل أمس اكثر من اغنية ومنها "حلم عمرى، أربع حروف، أستاذ الهوى، ادعى عليك، لكل عاشق وطن، عيش، عشنا قد إيه، كل نظرة، جانا الهوى، غايب عنى، بلاش الملامة، لكل عاشق وطن، موهوم، نسم علينا الهوا، فى يوم و ليلة، أديش كان فى ناس، موعود، حنين".
خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده في مكتبة الإسكندرية.. صور
خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده في مكتبة الإسكندرية.. صور
خالد سليم يحتفل بعيد ميلاده في مكتبة الإسكندرية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مصرع 3 أشخاص بينهم سيدة من أسرة واحدة في حادث مروري بـ صحراوي بني سويف

بشرى للموظفين.. الحكومة تبدأ فى حل إشكاليات التسوية بلائحة الخدمة المدنية.. ورئيس التنظيم والإدارة: من حق الموظف السعي لتحسين مرتبه ووضعه

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الحكم على معاون مباحث وأمين شرطة المقطم المتهمين بقتل عفروتو.. اليوم

أفريقية النواب تناقش سوء استقبال بعثة المصري بالكونغو.. اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

طوارئ في الكويت بعد تسجيل أول حالة وفاة جراء السيول

حكم الصلاة والصوم لمن يعمل فى مجال الطيران

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

لماذا ندعو الله ولا يستجاب لنا.. الإفتاء ترد

شاهد.. سائق تاكسي بلطجي يمنع سائحين من النزول قبل دفع الأجرة مضاعفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني جمال: نحت تمثال محمد صلاح في 3 أيام وأحلم بالعالمية.. صور

حالة من الحزن تسيطر على نادى الصيد بعد وفاة اللاعب سيف أسامة.. صور

وفد من 13 فنانا يزور مصابي دير الأنبا صموئيل في مستشفى الشيخ زايد.. صور

فوضى وكوارث في غرب بريطانيا بسبب الأمطار الغزيرة .. صور

إطلالة جديدة لـ بيلا حديد بفستان أسود قصير .. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو
المصيلحي: وضع الخضراوات والفاكهة على أجندة التموين قريبا.. فيديو
الصحة الكويتية توضح حقيقة وفاة مواطن مصري نتيجة السيول.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟