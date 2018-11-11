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محافظات

رئيس جمعية خيرية يستولي على 8 ملايين جنيه في سوهاج

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:30 ص
اموال القروض
اموال القروض
خالد رياض
استولي رئيس جمعية خيرية بسوهاج علي 8 ملايين جنيه من أموال القروض وبالقبض عليه من قبل مباحث الأموال العامة اعترف بالواقعة وتعهد بسداد المبلغ.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا بورود محضر محرر بمعرفة مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي يتضمن بلاغ رمسيس.ص، 51 عاما مراجع مالي وإداري بمديرية التضامن بسوهاج، ويقيم دائرة القسم، بقيام "عماد.س.ج.م" 48 عاما مدرس ورئيس جمعية خيرية للتنمية بطهطا، ويقيم ساحل طهطا دائرة القسم بالاستيلاء علي مبلغ 8 ملايين و23913 جنيها مستغلًا موقعه الوظيفي ومتلاعبًا بدفاتر الجمعية من خلال صرف قروض صورية متكررة لأشخاص بعينها وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. 

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ.
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