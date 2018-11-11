رئيس جمعية خيرية يستولي على 8 ملايين جنيه في سوهاج

استولي رئيس جمعية خيرية بسوهاج علي 8 ملايين جنيه من أموال القروض وبالقبض عليه من قبل مباحث الأموال العامة اعترف بالواقعة وتعهد بسداد المبلغ.





تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة طهطا بورود محضر محرر بمعرفة مباحث الأموال العامة لمنطقة الوجه القبلي يتضمن بلاغ رمسيس.ص، 51 عاما مراجع مالي وإداري بمديرية التضامن بسوهاج، ويقيم دائرة القسم، بقيام "عماد.س.ج.م" 48 عاما مدرس ورئيس جمعية خيرية للتنمية بطهطا، ويقيم ساحل طهطا دائرة القسم بالاستيلاء علي مبلغ 8 ملايين و23913 جنيها مستغلًا موقعه الوظيفي ومتلاعبًا بدفاتر الجمعية من خلال صرف قروض صورية متكررة لأشخاص بعينها وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.



