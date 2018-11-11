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حوادث

مصرع عامل وإصابة 11 في تصادم سيارتين أجرة بسوهاج

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
خالد رياض
أسفر تصادم بين سيارتين أجرة علي طريق فرعي دائرة مركز سوهاج عن مصرع عامل وإصابة 11 آخرين تم نقلهم للمستشفي الجامعي، ومستشفي سوهاج العام.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد أثناء سير سيارة أجرة قيادة علاء.ع.م 30 عاما سائق ويقيم بناحية البطاخ دائرة مركز المراغة اختلت عجلة القيادة بيده حال مفاداته إحدي السيارات مما أدي لانقلابها علي جانبها الأيسر واصطدمت بالسيارة رقم 8796 هـ ق أ قيادة أحمد.ع، فر هاربًا تاركًا السيارة "قادمة في الإتجاه المقابل" نتج عن الحادث وفاة جمال.ك.م، 50 عاما عامل ويقيم شارع أحمد عرابي بندر الأقصر وإصابة 11 آخرين يقيمون دائرة مركز المراغة ومركز أدفو "اسوان".

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارتين بديوان عام المركز وجارِ العرض علي النيابة العامة.
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