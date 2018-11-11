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محافظات

طبيب بمستشفي سوهاج الجامعي يتهم والد مريض بالتعدي عليه بالضرب

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:33 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
قدم طبيب بمستشفي سوهاج الجامعي، بلاغا يتهم في شخص بالتعدي عليه بالضرب وإصابته بسحجات لاعتقاده بالتأخر في علاج نجله بقسم الحروق ونفي المتهم الواقعة واتهم الطبيب بالتعدي عليه بالضرب.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة ثان سوهاج بورود بلاغ من أحمد.م.ش، 28 عاما طبيب بقسم جراحة التجميل بمستشفي سوهاج الجامعي مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالرقبة، بقيام أحمد.ك.ا، 34 عاما حاصل علي بكالوريوس تجارة ويقيم جزيرة محروس بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته أثناء تواجده بعمله، بسبب اعتقاده بالتقصير في متابعة حاله نجله والمحجوز بقسم الحروق بالمستشفي.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، واتهم الطبيب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والإهمال فـي علاج نجله، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهم من ديوان القسم بضمان محل إقامته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لحقيقتها وصحة ما يدعيه طرفي الواقعة.
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