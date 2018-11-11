الصحف الإماراتية.. بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد.. السيول تجتاح الخليج.. علي بابا تجني 1.44 مليار دولار في أولى دقائق يوم العزاب.. ارتفاع عدد حوادث الطرق في دبي

12 قتيلا في سيول الأردن.. والكويت تسجل أول حالة وفاة

نزع 1492 لغما في اليمن

دافوس: الاقتصاد الإماراتي الأقدم على مواجهة تغيرات النظام المالي العالمي

محمد بن زايد: الإمارات والسعودية في خندق واحد

قرقاش: العلاقات التي تجمعنا بالمملكة عنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك

«دافوس»: الإمارات الأقدر على التعامل مع متغيرات النظام المالي العالمي

121 حادث «انحشار داخل مركبة» في دبي خلال 9 أشهر

12 وفاة في سيول الأردن.. والسلطات تعلن الحداد

وأعلن الأمن العام الأردني أن جهود الإنقاذ أسهمت في إخلاء وإنقاذ عدد كبير من المواطنين والسائحين ضمن المناطق التي شهدت غزارة في هطول الأمطار وسيول جارفة بالمملكة، حيث تم إبعاد أكثر من 200 مواطن أردني، ونحو 180 سوريًّا ممن كانوا مهددين بسبب ارتفاع منسوب المياه ومداهمة مياه الأمطار لمساكنهم، كما تم إخلاء نحو 3804 سيّاح، منهم 3762 سائحًا من مدينة البتراء.







وأدى تساقط أمطار غزيرة متواصلة مند ظهر أمس الأول، الجمعة، في محافظتي معان ومأدبا الجنوبيتين ومدينة البتراء الجنوبية ومحافظة البلقاء (جنوب غرب)، إلى تدفق سيول جارفة تحوّلت إلى فيضانات خطرة داهمت منازل قريبة من الأودية وسحبت مركبات وأغلقت طرق.

"علي بابا" تجني 1.44 مليار دولار في أولى دقائق "يوم العُزّاب"

اليمن.. مشروع مسام ينزع 1492 لغما خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى المملكة العربية السعودية.بحسب "الخليج"، بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان أمس، الشيخ محمد بن زايد، والوفد المرافق في قصر العوجا في الرياض.وأكد بن زايد، خلال اللقاء، متانة العلاقات الإماراتية السعودية التي تستند إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتزنة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وقال إن علاقات البلدين الشقيقين تعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول، ومثالًا على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف حكيمة ومتسقة.وبحسب ما ذكرته صحيفة "الاتحاد"، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، متانة العلاقات الراسخة والتاريخية بين الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تشرفت بمرافقة الشيخ محمد بن زايد في زيارته للسعودية الشقيقة ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، العلاقات التي تجمعنا بالمملكة تتعزز كل يوم وفي كل مجال وعنوانها الثقة والمحبة والمصير المشترك".وبحسب "الإمارات اليوم"، تنطلق اليوم في دبي، أعمال الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية لـ«مجالس المستقبل العالمية»، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستشرف ضمن 38 مجلسًا، مستقبل القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة الإنسان.ويشارك في هذه الاجتماعات التي تعقد على مدى يومين، أكثر من 700 مستشرف وخبير ومسئول من 70 دولة، وتشهد إطلاق عدد من المبادرات المستقبلية المهمة في مختلف مجالات العمل الحكومي، وتفعيل عدد من المبادرات التي تم الإعلان عنها في الدورة الماضية، ما يجسد رؤى قيادة دولة الإمارات وتوجهاتها في تعزيز الشراكة العالمية، لبناء صيغة تكاملية هدفها خدمة البشرية، وتحويل التحديات إلى فرص للازدهار والتطور.وأكد وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، محمد عبد الله القرقاوي، أن الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية، تحتفي بأكثر من عقد من الشراكة الفاعلة والمثمرة بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، شهدت خلالها انعقاد المجالس بصيغتها السابقة ممثلة في «مجالس الأجندة العالمية» بين عامي 2008 و2015، ومن ثم التحول إلى صيغة «مجالس المستقبل العالمية» منذ دورة عام 2016.ووفقا لـ"الإمارات اليوم"، سجلت الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي 121 حادثًا بريًا، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، بحسب مدير الإدارة، المقدم جمعة بطي بن درويش الفلاسي، الذي أشار إلى أن فرق الإدارة تنتقل إلى الحوادث التي ينجم عنها حشر السائق أو أي من الركاب في السيارة، ويتعذر خروجه.وقال إن هذه الحوادث أسفرت عن 36 حالة وفاة و170 إصابة، تفاوتت بين 45 بسيطة و75 متوسطة و50 إصابة بليغة، مشيرًا إلى أن شهرَي مايو ويونيو تصدرا قائمة الشهور من حيث عدد الحوادث، بواقع 18 حادثًا لكل منهما، فيما تصدر شهر يونيو قائمة الشهور من حيث عدد الوفيات، بواقع ست وفيات نتجت عن 12 حادثًا.بحسب "الخليج"، ارتفعت حصيلة «كارثة السيول الجارفة» جراء الأمطار الغزيرة جنوب الأردن، إلى 12 وفاة و13 مصابًا، وأكدت الحكومة أمس، السبت، استمرار البحث عن طفلة مفقودة والتعامل مع طُرق مغلقة بعدما كانت أعلنت عن تحويل مدارس إلى مراكز إيواء فيما علّقت جامعات دوامها. في حين أعلن الديوان الملكي أمس، تنكيس علم ساريته على المدخل الرئيسي لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا.وأعلنت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات عن وفاة 7 أشخاص بينهم «غطّاس» من الدفاع المدني في مأدبا و4 في منطقة «ضُبعة» على الطريق الصحراوي الجنوبي وحالة وفاة واحدة في معان وتلقي بلاغات عن مفقودين.وأعلنت الكويت تسجيل أول حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الجمعة. وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمواجهة الوضع في حين قررت وزارة التربية، تعطيل الدراسة في مدارس الكويت نظرًا للأحوال الجوية الاستثنائية التي تمر بها.وفي السعودية أعلنت هيئة الدفاع المدني، أن فرقها الجوالة قامت بإنقاذ ٩٣ شخصًا، فيما بلغ عدد المركبات المتضررة ٧١ مركبة، كما بلغ عدد الالتماسات الكهربائية ٣٤، ولم تسجل أي إصابات أو وفيات.‬وبحسب صحيفة "البيان"، جنت شركة التجارة الإلكترونية "علي بابا" 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار) من حجم مبيعاتها في الدقائق الأولى لحدثها السنوي المسمى "يوم العُزّاب".وقال دانيال تشانج، الرئيس التنفيذي لـ "علي بابا" للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه يتوقع مليار طلبية خلال فترة 24 ساعة في يوم 11 نوفمبر.وفي العام الماضي، حطمت "علي بابا" الأرقام القياسية السابقة مسجلة مبيعات بقيمة 25.4 مليار دولار من خلال عرض خصومات كبيرة على سلع تتراوح بين الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية.أعلن مكتب مسام الإعلامي نقلًا عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من نزع 1492 لغما وذخيرة غير متفجرة في اليمن ليصل ما تم نزعه منذ بداية المشروع ولغاية يوم 9 نوفمبر الجاري 17777.وقال القصيبي إن فرق مسام الهندسية نزعت 643 لغما مضادا للدبابات خلال الأسبوع الماضي.