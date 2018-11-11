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أخبار البلد

خبير مروري: بدء أعمال تطوير مزلقان عين شمس

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:27 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن الخبير المروري اللواء أحمد هشام عن بدء توسيع وتطوير مزلقان عين شمس بتزويده بالإشارات الإلكترونية وبدء التخطيط لميدان السادات كمدخل أساسي لمدينة السادات لتسهيل الحركة المرورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر أنه تم الانتهاء من أعمال الإصلاح أعلى كوبري غمرة وأنه أصبح يعمل بكامل طاقته في الاتجاهين وكذلك تم فتح طريق شارع الجيزة وشارع الطحاوية.

وتابع أن أعمال التوسعة مازالت مستمرة بطريق السويس الصحراوي للقادمين من محور الثورة فيما تم فتح كوبري الفنجري القديم والجديد في الاتجاهين حيث يغلقان من الساعة 12 إلى 6 صباحا تجنباً للحوادث. 

وأوضح أنه تم القبض على 19 سائقاً بسبب تعاطي المواد المخدرة خلال القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
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