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محافظات

أهالي وسط سيناء يحتفلون بإنتاج أسماك من المناطق الصحراوية لأول مرة

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 08:31 ص
إنتاج أسماك
إنتاج أسماك
احمد صالح
احتفل أهالى منطقة وسط سيناء بإنتاج الأسماك علي المياه العذبة من خلال دورة مياه متكاملة تشمل الزراعات وتربية الاسماك في الاحواض.

وقال هيثم سلطان، مهندس مختص بتنفيذ جانب من أعمال مشروعات التجمعات الزراعية الجديدة بوسط سيناء، إن الأحواض السمكية التى أنشئت عبارة مزارع تابعة للتجمعات الزراعية ضمن مشروعات التنمية.

وأضاف أن التجمعات الزراعية موزعة فى نطاق مركز نخل فى مواقع وهى 4 تجمعات فى نطاق قرية الكونتلا، وتجمع فى نطاق قرية السلام، وتجمع فى نطاق قرية الرواق، وتجمع صدر الحيطان وتجمع النثيلة، وفى مركز الحسنة بمناطق المراحيل والمتمتنى، بخلاف تجمعت مركز الحسنة البالغ عددها 8 تجمعات زراعية.

وأشار إلى أنه توجد أحواض فى هذه التجمعات، تعتمد فى تغذيتها على دورة مياه الزراعات المختلفة فى المزارع المجاورة، وبهذا يكون دورة إنتاج متكاملة.

وتقدر كميات الانتاج بحسب القائمين على هذه المزارع بنحو 3 أطنان فى كل دورة من كل موقع.
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