درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الاحد، على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16

مطروح: العظمى 24، الصغرى 15

بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 21

دمياط: العظمى 24، الصغرى 20

الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15

العريش: العظمى 25، الصغرى 19

السويس: العظمى 25، الصغرى 16

رفح: العظمى 25، الصغرى 18

طابا: العظمى 23، الصغرى 19

شرم الشيخ: العظمى 27، الصغرى 21

الغردقة: العظمى 27، والصغرى 18

الفيوم: العظمى 25، الصغرى 17

بني سويف: العظمى 25 ، الصغرى 16

اسيوط: العظمى 26، والصغرى 13

الأقصر: العظمى 28، الصغرى 16

اسوان: العظمى 18، الصغرى 16

شلاتين : العظمى 29، الصغرى 20

حلايب: العظمى 26، الصغرى 23

الوادي الجديد: العظمى 27، الصغرى 13