درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة على مستوى محافظات الجمهورية، اليوم الاحد، على النحو التالي:
القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17
الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16
مطروح: العظمى 24، الصغرى 15
بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 21
دمياط: العظمى 24، الصغرى 20
الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15
العريش: العظمى 25، الصغرى 19
السويس: العظمى 25، الصغرى 16
رفح: العظمى 25، الصغرى 18
طابا: العظمى 23، الصغرى 19
شرم الشيخ: العظمى 27، الصغرى 21
الغردقة: العظمى 27، والصغرى 18
الفيوم: العظمى 25، الصغرى 17
بني سويف: العظمى 25 ، الصغرى 16
اسيوط: العظمى 26، والصغرى 13
الأقصر: العظمى 28، الصغرى 16
اسوان: العظمى 18، الصغرى 16
شلاتين : العظمى 29، الصغرى 20
حلايب: العظمى 26، الصغرى 23
الوادي الجديد: العظمى 27، الصغرى 13
القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17
الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 16
مطروح: العظمى 24، الصغرى 15
بورسعيد: العظمى 25، الصغرى 21
دمياط: العظمى 24، الصغرى 20
الإسماعيلية: العظمى 26، الصغرى 15
العريش: العظمى 25، الصغرى 19
السويس: العظمى 25، الصغرى 16
رفح: العظمى 25، الصغرى 18
طابا: العظمى 23، الصغرى 19
شرم الشيخ: العظمى 27، الصغرى 21
الغردقة: العظمى 27، والصغرى 18
الفيوم: العظمى 25، الصغرى 17
بني سويف: العظمى 25 ، الصغرى 16
اسيوط: العظمى 26، والصغرى 13
الأقصر: العظمى 28، الصغرى 16
اسوان: العظمى 18، الصغرى 16
شلاتين : العظمى 29، الصغرى 20
حلايب: العظمى 26، الصغرى 23
الوادي الجديد: العظمى 27، الصغرى 13