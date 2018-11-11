صحف الكويت: اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في سقارة.. مقتل 12 شخصا في سيول الأردن وإجلاء الآلاف.. وترامب لماكرون: السعودية أساس في استقرار المنطقة

أبرز ما جاء في الصحف الكويتية الصادرة اليوم:

ولي عهد أبو ظبي والملك سلمان يبحثان القضايا الإقليمية

لقاء متوتر بين ماكرون وترامب

اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في سقارة

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الأحد، باكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في مصر، والسيول العنيفة التي ضربت الأردن، ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، ولقاء ولي عهد أبو ظبي بالملك سلمان بن عبد العزيز.وتصدرت أنباء اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في مصر، عناوين صحف الكويت الصادرة صباح اليوم، ونشرت "الأنباء" موضوعا بعنوان "الكشف عن 7 مقابر أثرية جديدة في سقارة"، حيث أعلن خالد العناني، وزير الآثار، الكشف عن 3 مقابر من الدولة الحديثة و4 مقابر قديمة بها مجموعة آثار منها القطط المحنطة المعبودة «باستيت» بجبانة سقارة، وهي بداية لكشف أثري ضخم بتلك المنطقة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض تلك الآثار في متحف ايمحتب بسقارة لمدة شهر بدءا من يوم 15 الجاري.وقال إنه من المقرر الإعلان عن كشفين أثريين قبل نهاية 2018 في محافظتين من محافظات مصر خلال الفترة المقبلة.وأوضحت وزارة الآثار في بيان لها، أنه تم العثور في هذا الكشف على 3 مقابر ترجع لعصر الدولة الحديثة غير منقوشة، أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، بالإضافة إلى 4 مقابر أخرى ترجع إلى عصر الدولة القديمة ومنها مقبرة «خوفو إم حات» المشرف على المنشآت الملكية بالقصر الملكي أثناء أواخر الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة.وأشارت إلى أن البعثة المصرية كان قد وقع اختيارها على هذا الموقع نظرا لاحتمالية وجود مقابر لأفراد من عصر الدولة القديمة حول الطريق الصاعد للملك أوسر كاف، حيث سبق وبدأت البعثة الأثرية الفرنسية أعمالها في بداية الحافة الصخرية من الناحية الشرقية، وتم الكشف عن العديد من المقابر التي ترجع إلى عصر الدولتين القديمة والحديثة، والتي أعيد استخدامها في العصر المتأخر كجبانة للقطط، ثم توقفت أعمال حفائر البعثة الفرنسية بالموقع منذ عام 2008 وتوجهت الأعمال بعد ذلك نحو دراسة وتوثيق وترميم بعض المقابر المكتشفة ثم توقفت تماما عن العمل منذ عام 2013.واهتمت "الجريدة" بالسيول القوية التي ضربت الأردن، ونشرت موضوعا بعنوان "سيول الأردن توقع 12 قتيلًا... وإجلاء الآلاف"، حيث تكبد الأردن خسائر كبيرة في سيول جديدة اجتاحت مناطق جنوب المملكة ووسطها، مسفرة عن مقتل 12 شخصًا، وإجلاء آلاف السكان والسياح من المناطق المتضررة.وأعلنت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع ضحايا السيول الى 11 حالة وفاة، بينهم غطاس من الدفاع المدني، فضلًا عن إصابة تسعة آخرين، وفي وقت لاحق أعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثة طفلة لترتفع حصيلة القتلى إلى 12 حالة.وتم إجلاء الآلاف بينهم عائلات من جنسيات عربية تقطن بالقرب من الأودية ومجاري السيول، حيث أكدت المتحدثة باسم الحكومة نقل 60 شخصا من منطقة ضبعة إلى مناطق آمنة بعد وفاة 3 أشخاص هناك،مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية تمكنت من إنقاذ ٢ من المواطنين المفقودين في منطقة الوالة.بينما اهتمت "القبس" بلقاء الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي، حيث التقى الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمريكي دونالد ترامب أمس في باريس، عشية الاحتفالات بذكرى مئوية الانتصار في الحرب العالمية الأولى، بعد أن اعتبر ترامب دعوة ماكرون لإنشاء جيش أوروبي مهينة لأمريكا، وجدد مطالبة أوروبا بتقاسم الأعباء في حلف الناتو، ليعود ماكرون ويخفف من حدة اللقاء بوضع يده على ركبة ترامب، قائلًا: «يا صديقي.. مقترحاتي تتماشى مع ذلك».وقال مصدر رئاسي فرنسي إن ترامب أكد خلال اللقاء إن «السعودية حجر الأساس في استقرار المنطقة، وإنها شريك مهم لأمريكا ويرفض تعريض استقرارها لأي هزة»، وعلامات التوتر بين الرجلين بدت جلية حين أحرج ترامب ماكرون، عندما تجاهل مد يده للسلام أمام قصر الإليزيه، فتدارك ماكرون الموقف المحرج بلمس ذراعه والتربيت عليها.كما اهتمت الصحيفة ذاتها بلقاء ولي عهد أبو ظبي والملك سلمان، حيث بحث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق في قصر العوجا في الرياض.ورحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق إلى المملكة، مشيدا بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.