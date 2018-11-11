ضبط 51 تذكرة هيروين بحوزة تشكيل عصابي في دمنهور

وعقب تقنين الإجراءات استهدفت عدة مأموريات المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول (30) تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى (30) جراما ومبلغ مالى 260 جنيهًا وهاتف محمول وبحوزة الثاني (21) تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى (21) جراما، و900 جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث وبمشاركة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور من القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات يتزعمه مسجل سبق اتهامه فى 9 قضايا خلال ترويجهم للمخدرات بدائرة القسم وبحوزتهما 51 تذكرة هيروين.وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من: "عادل ح" 27 سنة عاطل ومقيم أبو عبدالله قسم دمنهور سبق اتهامه فى (9) قضايا متنوعة آخرهم القضية جنايات قسم دمنهور "مخدرات"، "أحمد ف إ ع" 25 سنة عاطل ومقيم أبراج الجيش بمركز دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.