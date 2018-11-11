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شاهد.. سيول تغرق الكويت.. ورامي رضوان يناشد المحافظين بالاستعداد

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاطمة رضا
عرض الإعلامي رامي رضوان، لقطات حية من تعرض الكويت لأمطار غزيرة جدًا لم تشهدها الدولة على مدار 60 عاما.

وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديمه لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأحد،إنه على الرغم من كون دولة الكويت غنية بالبترول وظروفها الاقتصادية الجيدة إلا أن بنيتها التحتية غير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الأمطار.

وأضاف أن غزارة الأمطار وتعرض ممتلكات المواطنين للضرر، دفع المهندس حسام الرومي وزير الموارد الإشغال العامة، ووزير الدولة للشؤون البلدية، بالتقدم باستقالته وإعلان مسئوليته الأدبية عما لحق بممتلكات المواطنين من أذى خلال اليومين الماضيين.

وناشد رضوان المحافظين بالاستعداد لاستقبال مثل هذه الامطار الغزيرة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض مصر لهذه للسيول.
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